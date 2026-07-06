Guerra impacta preços de insumos, que disparam no mercado global

O bloqueio ao estreito de Ormuz levou a um aumento de 300% no preço do flúor, o que tem feito as empresas de saneamento básico brasileiras a suspender temporariamente o processo de fluoretação da água.



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