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Guerra impacta preços de insumos, que disparam no mercado global

Empresas de saneamento relatam altas de quase 300% no flúor e já pensam em cortar insumo

Hora News|Do R7

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O bloqueio ao estreito de Ormuz levou a um aumento de 300% no preço do flúor, o que tem feito as empresas de saneamento básico brasileiras a suspender temporariamente o processo de fluoretação da água.

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