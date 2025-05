Homem com caminhonete roubada fura bloqueio da polícia e foge por área de mata, no Mato Grosso

Um homem furou o bloqueio da polícia em caminhonete roubada na BR-174 em Glória do Oeste, no Mato Grosso . A rodovia fica perto da divisa entre o Brasil e a Bolívia e é utilizada para fazer o transporte de entorpecentes entre os dois países.



Policiais tinham a informação que o veículo roubado iria passar pela BR e fizeram o bloqueio para parar a caminhonete. Ao ver o bloqueio, o fugitivo acelerou e tentou atropelar os agentes, que conseguiram desviar do carro.



Após um tempo de perseguição, o homem foi para a beira da estrada e fugiu pela mata. A investigação descobriu que a placa do veículo foi trocada e que o carro foi roubado no último dia 15 em Cuiabá , capital do estado. O suspeito ainda não foi encontrado.