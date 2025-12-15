Homem de 71 anos sofre prejuízo ao ser vítima de fraude eletrônica
Polícia alerta para aumento de golpes contra idosos, aplicados por telefone ou internet
Um idoso de 71 anos teve um prejuízo de R$ 40 mil ao ter sua vida financeira devastada por criminosos, que realizaram empréstimos e abriram um cartão de crédito em seu nome.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Rotina de fim de ano pode aumentar nível de estresse em 75%
Confraternizações e metas de trabalho são principais fatores de preocupação
Sede da ApexBrasil é inaugurada em Brasília
Evento celebra abertura de 500 novos mercados internacionais entre 2023 e 2025
Estudantes escapam segundos antes de muro de escola desabar
Autoridades informaram que inundações deixaram ao menos dois mortos na região
PM localiza adolescentes suspeitos de arremessar bomba em escola e deixar quatro crianças feridas
Apresentação dos alunos acontecia na quadra onde artefato explodiu, em MG; grupo responsável portava drogas, um soco inglês e uma faca
Passagem de ciclone afeta aeroportos e serviços de energia
Última atualização: 890 mil clientes ainda estão sem luz na capital paulista
EUA: equipes de resgate usam helicóptero para ajudar alpinista preso por 12 horas em montanha
Homem solicitou ajuda ao perceber que não teria condições de descer sozinho; operação aconteceu no estado do Arizona
Brasileiros são condenados a 13 anos de prisão na Ucrânia
Pena foi decretada por tribunal pró-Rússia, localizado em Donetsk, leste do país
Mais de 100 mil pessoas estão em alerta para sair de casa em Washington
Inundações recordes nos Estados Unidos causam estrago; tempestade deve continuar
Motor de ultraleve sofre pane e faz pouso forçado
Carlinhos da Pedreira, prefeito de Barreiros (PE), pilotava a aeronave
Verão pede atenção redobrada com câncer de pele
Exposição prolongada ao sol e bronzeamento artificial oferecem riscos à população
Três policiais ficam em estado grave depois de explosão
Casa ficou parcialmente comprometida; inquérito foi aberto para investigar caso
Vídeo: caminhonete cai de viaduto e atinge carro em rodovia na Califórnia
Uma pessoa foi levada para o hospital; polícia investiga o que causou o acidente
Motoristas de ônibus de São Paulo fazem greve surpresa
Principal motivo seria não pagamento da primeira parcela do 13º salário
Lula discursa durante cerimônia que oficializa novas regras da CNH
Presidente criticou ações de prefeitos e governadores que não dão os créditos a iniciativas do governo