Homem de 71 anos sofre prejuízo ao ser vítima de fraude eletrônica

Polícia alerta para aumento de golpes contra idosos, aplicados por telefone ou internet

Hora News|Do R7

Um idoso de 71 anos teve um prejuízo de R$ 40 mil ao ter sua vida financeira devastada por criminosos, que realizaram empréstimos e abriram um cartão de crédito em seu nome.

