Homem é agredido e roubado após ganhar partida de pôquer nos Estados Unidos

Polícia suspeita que vítima foi seguida por criminosos; suspeitos continuam foragidos

Hora News

Um homem foi agredido e roubado após vencer uma partida de pôquer no estado do Texas, nos Estados Unidos. O crime aconteceu no início do mês, mas as imagens só foram divulgadas agora.

No vídeo registrado pelas câmeras de segurança de um hotel, é possível ver o momento em que dois homens chegam de carro, entram no local e atacam a vítima que aguardava o elevador.

Os suspeitos derrubam o homem, pegam o dinheiro e fogem em seguida no mesmo veículo. As investigações acreditam na possibilidade de que o jogador foi seguido desde o local em que ganhou o prêmio. Até o momento, os criminosos seguem foragidos e o valor roubado não foi informado.

