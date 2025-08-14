Homem entra em pânico ao confundir porta de elevador e pensar que está preso; veja vídeo
Saída estava aberta atrás dele, que não percebeu; caso curioso aconteceu na China
Um homem acreditou que estava preso em um elevador na cidade de Chongqing, na China. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele aguardava a abertura da porta da frente, sem perceber que a saída se encontrava no fundo do equipamento. A porta chegou a abrir e fechar diversas vezes de forma silenciosa, mas não foi notada pelo passageiro.
Nas gravações, o homem é visto acionando repetidamente os botões de comando e utilizando o interfone de emergência. Um funcionário precisou orientá-lo, explicando que bastava se virar para alcançar a saída.
