Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Homem entra em pânico ao confundir porta de elevador e pensar que está preso; veja vídeo

Saída estava aberta atrás dele, que não percebeu; caso curioso aconteceu na China

Hora News|Do R7

Um homem acreditou que estava preso em um elevador na cidade de Chongqing, na China. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele aguardava a abertura da porta da frente, sem perceber que a saída se encontrava no fundo do equipamento. A porta chegou a abrir e fechar diversas vezes de forma silenciosa, mas não foi notada pelo passageiro.

Nas gravações, o homem é visto acionando repetidamente os botões de comando e utilizando o interfone de emergência. Um funcionário precisou orientá-lo, explicando que bastava se virar para alcançar a saída.

  • hora-news
  • China

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.