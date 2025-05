Homem perde quase R$ 40 mil em golpe que prometia dinheiro fácil para curtir e comentar nas redes

Um homem perdeu quase R$ 40 mil em menos de cinco dias ao cair em um golpe pela internet . Ele foi enganado por um esquema de tarefas pagas em um aplicativo de mensagens. No começo, a vítima disse que recebeu R$ 3.000 para cumprir tarefas simples, como curtir e comentar postagens de supostas páginas de lojas e marcas, mas depois as tarefas exigiam gastos.



Ele só percebeu o golpe quando, diante de um suposto crédito no valor de R$ 57 mil, os criminosos exigiam que, antes de sacar, ele transferisse R$ 32 mil. A titular da delegacia de combate a crimes cibernéticos disse que esse tipo de crime se tornou muito comum.