Homem que matou ex-namorada durante confraternização em pesqueiro é preso no Mato Grosso

Um homem de 31 anos foi preso nesta segunda-feira (18) suspeito de matar uma jovem de 24 anos em um pesqueiro na cidade de Sorriso, no estado de Mato Grosso, no domingo (17).



O homem foi localizado em uma estrada em Boa Esperança do Norte enquanto tentava fugir. Após o crime, ele deixou o local em um carro preto.



A vítima, que trabalhava como operadora de caixa e estudava administração, foi atingida no rosto por disparos dentro do local enquanto almoçava com uma amiga. Ela já tinha medida protetiva contra o suspeito.