Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

violência contra a mulher


Homem que matou ex-namorada durante confraternização em pesqueiro é preso no Mato Grosso

Vítima tinha medida de proteção contra suspeito; ele foi encontrado nesta segunda (18) em outra cidade durante fuga

Hora News|Do R7

Um homem de 31 anos foi preso nesta segunda-feira (18) suspeito de matar uma jovem de 24 anos em um pesqueiro na cidade de Sorriso, no estado de Mato Grosso, no domingo (17).

O homem foi localizado em uma estrada em Boa Esperança do Norte enquanto tentava fugir. Após o crime, ele deixou o local em um carro preto.

A vítima, que trabalhava como operadora de caixa e estudava administração, foi atingida no rosto por disparos dentro do local enquanto almoçava com uma amiga. Ela já tinha medida protetiva contra o suspeito.

  • feminicidio
  • Assassinato
  • Mato Grosso

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.