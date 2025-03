Idosa de 74 anos é resgatada com vida em um prédio que desabou na Itália

Uma mulher de 74 anos foi resgatada com vida de um prédio que desabou na Itália . Dezenas de bombeiros participaram do resgate, que durou mais 24 horas. Segundo as autoridades, o prédio de cinco andares já estava prestes a desabar e todos os moradores já haviam se mudado, menos a senhora, que havia se negado.



Sob os escombros, as equipes conseguiram ouvir a voz da idosa — Ela foi levada para o Hospital, mas o estado de saúde dela não foi revelado.