Imagens revelam o 'coração' de estrela gigante durante explosão no espaço

Cientistas registraram uma explosão rara no espaço, nesta quarta-feira (20). O fenômeno, conhecido como supernova , acontece quando uma estrela gigante morre. O flagrante ocorreu a mais de 600 milhões de anos-luz da Terra e é um dos eventos mais brilhantes do Universo.



Normalmente, não é possível ver o que tem dentro da estrela, mas, desta vez, o corpo celeste perdeu as camadas externas antes de explodir, revelando materiais como silício e enxofre. Segundo os astrônomos, foi como se ele tivesse mostrado o "coração" antes de desaparecer.