Impressionante! Deserto do Saara fica inundado após fortes chuvas

O deserto do Saara, um dos maiores do mundo e localizado no norte da África , ficou inundado após fortes tempestades . Segundo meteorologistas, a região está passando por um período chuvoso, característico desta época do ano, no entanto, com intensidade suficiente para alagar o deserto, o que não era registrado há pelo menos 50 anos. Especialistas afirmam que o fenômeno é um reflexo das mudanças climáticas .