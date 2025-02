Incêndio atinge galpão no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo

Um incêndio atingiu um galpão no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, no final da tarde desta quarta-feira (12). O local fica próximo à avenida Marquês de São Vicente, onde ocorreu o acidente envolvendo um avião de pequeno porte , que vitimou duas pessoas na última sexta-feira (7). O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado por volta das 17h22 e ainda não confirmou se há vítimas.