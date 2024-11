Incêndio se espalha no Pantanal e atinge áreas em recuperação das últimas queimadas

A Serra do Amolar , extensa e conhecida área de preservação ambiental localizada em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, não resistiu aos avanços das queimadas pantaneiras e já tem parte de seu território atingido pelas chamas. Além de ser de difícil acesso, onde voluntários só chegam de barco ou avião, as imediações da área ainda se recuperavam dos incêndios que atingiram a região em 2020 .