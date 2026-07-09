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Indianos se arriscam em alagamento após fortes chuvas atingirem o país

Autoridades alertam para riscos de correntezas fortes, bueiros e doenças

Hora News|Do R7

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Moradores transformaram um alagamento em um parque aquático improvisado na Índia.

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