Influenciador Gato Preto vira réu por violência doméstica; exame comprova lesões em Bia Miranda

O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou a denúncia e tornou Samuel Santana da Costa , conhecido como Gato Preto , réu por violência doméstica contra sua companheira Bia Miranda.





Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou lesões leves na região cervical, na face e em várias partes do corpo de Bia. Em depoimento à polícia, ela relatou ter sido agredida com um soco e chutada, enquanto Gato Preto alega defesa pessoal.




