Influenciador Gato Preto vira réu por violência doméstica; exame comprova lesões em Bia Miranda

Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou denúncia; incidente ocorreu em junho em um hotel em Barueri (SP)

Hora News|Do R7

O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou a denúncia e tornou Samuel Santana da Costa, conhecido como Gato Preto, réu por violência doméstica contra sua companheira Bia Miranda. 


Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou lesões leves na região cervical, na face e em várias partes do corpo de Bia. Em depoimento à polícia, ela relatou ter sido agredida com um soco e chutada, enquanto Gato Preto alega defesa pessoal. 

A audiência ainda não tem data definida. O incidente ocorreu em junho em um hotel em Barueri, na Grande São Paulo, e foi motivado por ciúmes.

