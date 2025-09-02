'Íntegro, perfeitamente seguro': Cármen Lúcia corrige defesa de Ramagem sobre processo eleitoral

Durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado , nesta terça-feira (2), a ministra Cármen Lúcia corrigiu Paulo Cintra, advogado de Alexandre Ramagem , após fala sobre o sistema eleitoral brasileiro.



“Que fique claro: o processo eleitoral brasileiro é auditável, íntegro, perfeitamente seguro, como se comprova amplamente. Voto impresso, desde a introdução do voto eletrônico no Brasil, não estamos tendo”, enfatizou a ministra.



A defesa de Ramagem foi repreendida por, segundo Cármen Lúcia, afirmações que podem levar o público a confundir o processo eleitoral auditável e o voto impresso — que foi substituído em 1996 pelo voto eletrônico.



“Quando foi criado o processo eletrônico, ele é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque vossa senhoria usou com muita frequência como se fosse a mesma coisa, e não é. E o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro”, disse.