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Irã rejeita proposta de paz enviada pelos EUA

Informação foi revelada por emissora estatal iraniana; Paquistão está em contato com países

Hora News|Do R7

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O Irã recusou uma proposta de cessar-fogo de 15 pontos dos Estados Unidos. O especialista em relações internacionais Igor Lucena analisa o assunto.

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