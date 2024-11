Israel anuncia morte de vice-líder do grupo terrorista Hezbollah

As forças de Defesa de Israel informaram, nesta quarta-feira (30), que o vice-líder da unidade de elite do grupo terrorista Hezbollah , Mustafa Ahmad Shahdi, morreu durante um bombardeio no sul do Líbano . O anúncio de Israel disse que os terroristas planejavam uma incursão terrestre na região da Galileia, norte do país. Shahdi era um nome importante na hierarquia do Hezbollah e participou de atos terroristas no conflito contra Israel que perdura há mais de um ano.