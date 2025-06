Israel declara o fim do conflito com Irã após 12 dias de guerra

Israel declarou o fim do conflito com o Irã nesta terça-feira (24), após 12 dias de combates. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, saudou uma "vitória histórica" em um pronunciamento televisionado à nação.



Em conversa com o Hora News desta terça-feira (24), João Correia, professor de geopolítica, afirma que o cessar-fogo é um instrumento legítimo, mas é extremamente frágil, pois não consegue “acabar com o fogo” e que para colocar o fim no conflito é necessário fazer um tratado de paz.



“No cessar-fogo você depende da boa-fé dos entes envolvidos”, explica Correia, que também comenta que esse acordo prevê a desmobilização das tropas, fato que não vem acontecendo no conflito. O professor declara ainda que o armistício, implementado por redes sociais, pode trazer uma certa estabilidade, mas que não irá resolver a situação.