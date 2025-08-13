Jovem distraído com fones de ouvido é atropelado por bonde e precisa pagar multa de R$ 13 mil; veja

Um jovem de 19 anos foi multado em R$ 13 mil após ser atropelado por um bonde em Szczecin, na Polônia , na quarta-feira (6). Ele andava de patinete, distraído com seus fones de ouvido, e não percebeu a aproximação do veículo.



Apesar do impacto, o jovem escapou sem ferimentos, mas o para-brisa e o para-choque do bonde sofreram danos graves. As autoridades abriram ação para cobrar os custos do reparo, atribuídos à desatenção do pedestre.