Jovem pega rabeira em ônibus, fica preso no veículo e é salvo por amigo; veja vídeo

Um homem de bicicleta se desequilibrou ao pegar “rabeira” em um ônibus e acabou preso no para-choque do veículo nesta segunda-feira (20) em Curitiba , no Paraná. Enquanto ele era arrastado, um amigo — que também pegava carona junto — percebeu o desespero do jovem e conseguiu soltá-lo. Eles foram flagrados por um passageiro de outro ônibus, que estava logo atrás, e filmou o ocorrido.