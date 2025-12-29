Jovem suspeito de furto é encontrado pela polícia escondido em caixa d’água

Um jovem, de 19 anos, suspeito de furtar um supermercado no litoral sul do Espírito Santo , foi preso pela polícia em um lugar inusitado. Ao realizar as buscas pelos telhados das casas vizinhas, os agentes encontraram o rapaz escondido em uma caixa d’água. O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade de Piúma.



