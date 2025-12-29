Logo R7.com
Jovem suspeito de furto é encontrado pela polícia escondido em caixa d’água

Policiais faziam buscas pelos telhados das casas, quando encontraram o rapaz; ele foi levado à delegacia

Hora News|Do R7

Um jovem, de 19 anos, suspeito de furtar um supermercado no litoral sul do Espírito Santo, foi preso pela polícia em um lugar inusitado. Ao realizar as buscas pelos telhados das casas vizinhas, os agentes encontraram o rapaz escondido em uma caixa d’água. O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade de Piúma.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

