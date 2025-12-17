Kevin Warsh e Kevin Hasett são cotados para assumir presidência do Fed
Donald Trump deve anunciar sucessor de Jerome Powell no início de janeiro
O governo dos Estados Unidos planeja anunciar o próximo presidente do Fed (Federal Reserve) no início de janeiro. A informação foi divulgada pelo secretário de Tesouro norte-americano Scott Bessent durante discussões sobre a sucessão de Jerome Powell, cujo mandato termina em maio. Entre os candidatos considerados estão Kevin Warsh e Kevin Hasett.
