Kevin Warsh e Kevin Hasett são cotados para assumir presidência do Fed

O governo dos Estados Unidos planeja anunciar o próximo presidente do Fed (Federal Reserve) no início de janeiro. A informação foi divulgada pelo secretário de Tesouro norte-americano Scott Bessent durante discussões sobre a sucessão de Jerome Powell, cujo mandato termina em maio. Entre os candidatos considerados estão Kevin Warsh e Kevin Hasett.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!