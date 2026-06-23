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Lucro dos bancos bate recorde de R$ 255 bilhões em 2025

Aumento ocorreu em período em que a Selic subiu para maior nível em quase 20 anos

Hora News|Do R7

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O lucro dos bancos brasileiros atingiu 255 bilhões de reais em 2025, segundo o Banco Central.

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