Presidente da Força Sindical diz que tarifaço 'não tem lógica' e defende pacote anunciado por Lula

Nesta quarta-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com importantes lideranças da economia brasileira para anunciar medidas de apoio a empresas exportadoras, em resposta ao tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump, que impôs uma taxa de 50% sobre determinados produtos brasileiros.



O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, representando o Fórum das Centrais Sindicais, classificou o aumento como “totalmente sem lógica e totalmente sem razão” e elogiou a postura de Lula, destacando que o presidente tem tratado o tema com “seriedade” e “tranquilidade”. Segundo ele, “a tranquilidade incomoda muita gente”.



“Estamos unidos pela defesa do país, unidos pela nossa soberania, unidos pela nossa democracia”, afirmou.



Ele ressaltou que o Brasil vivia um momento de prosperidade, com crescimento do PIB, até ser impactado pela "avalanche de tarifas” impostas por Trump. Concluiu reforçando o apoio das categorias trabalhistas: “Conte com os trabalhadores, conte com as centrais sindicais”.