Lula discursa durante encontro com líder sul-africano

O presidente Lula fez um discurso em Brasília abordando o encontro com o presidente da África do Sul. Ele mencionou as similaridades entre os países e destacou áreas como energia renovável, ciência e tecnologia, agricultura e cultura para troca de experiências.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!