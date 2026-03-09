Logo R7.com
Lula discursa durante encontro com líder sul-africano

Encontro com Cyril Ramaphosa busca novos parceiros comerciais após alta de tarifas nos EUA

Hora News|Do R7

O presidente Lula fez um discurso em Brasília abordando o encontro com o presidente da África do Sul. Ele mencionou as similaridades entre os países e destacou áreas como energia renovável, ciência e tecnologia, agricultura e cultura para troca de experiências.

