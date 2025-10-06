Logo R7.com
Lula e Trump conversam por quase 30 minutos no telefone

Presidente brasileiro pediu fim da sobretaxa de 40% sobre produtos nacionais

Hora News|Do R7

O presidente Lula recebeu hoje um telefonema do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. De acordo com o Governo Federal, Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.

