Lula inaugura novo trecho da Serra das Araras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta terça-feira (23), da inauguração de um novo trecho da rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro e São Paulo.



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