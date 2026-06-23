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Lula inaugura novo trecho da Serra das Araras

Obras avançam na Dutra entre Rio de Janeiro e São Paulo; projeto prevê oito faixas de rolamento

Hora News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta terça-feira (23), da inauguração de um novo trecho da rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro e São Paulo.

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