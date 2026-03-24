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Lula participa de entregas simultâneas do ‘Minha Casa, Minha Vida’

Cerimônias acontecem no Palácio do Planalto e em cidades do Pará, da Bahia e de Alagoas

Hora News|Do R7

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Durante um evento do programa 'Minha Casa, Minha Vida', o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância da casa própria para as famílias brasileiras.

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