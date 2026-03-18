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Maioria dos municípios investe menos de R$ 100 por pessoa em saneamento básico

Plano Nacional de Saneamento Básico mostra que seriam necessários R$ 225 ao ano

Hora News|Do R7

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Mais da metade dos cem municípios mais populosos do Brasil investe menos de R$ 100 por habitante por ano em saneamento básico. Os dados mais recentes do Sinisa (Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico), referentes a 2024, mostram que 51 municípios investem menos do que o valor necessário.

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