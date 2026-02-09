Logo R7.com
Maioria dos reajustes salariais supera inflação em 2025, aponta Dieese

Levantamento considerou um total de 21.510 acordos salariais; mesmo com resultado de 0,87%, índice ainda é pior do que nos anos 2023 e 2024

Hora News|Do R7

Em 2025, a maioria dos reajustes salariais no Brasil superou a inflação. Segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), 80% dos ajustes analisados ficaram acima do índice inflacionário. O levantamento considerou um total de 21.510 acordos salariais.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

