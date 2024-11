Manchas escuras surgem em praia do litoral norte do Espírito Santo e assusta moradores

Há pouco mais de uma semana, manchas escuras surgiram na orla da praia de São Mateus, localizada no litoral norte do Espírito Santo, e causou espanto aos moradores e pescadores da região. Pesquisadores investigam a origem destes resíduos e a abrangência do impacto ambiental à região, enquanto a orientação dos órgãos públicos é que as pessoas não frequentem o local.