Mercado imobiliário avança 15% em lançamentos e vendas no primeiro trimestre de 2025

O mercado imobiliário disparou 15% entre janeiro e março deste ano na comparação com o mesmo período de 2024. De acordo com dados da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria e Construção) , no primeiro trimestre de 2025, foram vendidas 102 mil unidades residenciais em 221 cidades no país, e 89 mil imóveis residenciais foram lançados.



Segundo a CBIC, o programa Minha Casa, Minha Vida foi essencial para o resultado positivo, já que ele foi responsável por 53% dos lançamentos e 47% das vendas do primeiro trimestre. Outros fatores que também contribuíram para o avanço foram o crescimento de renda e a estabilidade no emprego no Brasil.