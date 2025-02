Metade das crianças que podem se vacinar contra a dengue não foi imunizada

Em entrevista ao Conexão Record News nesta terça-feira (11), Mirian Dal Ben Corradi, infectologista do Hospital Sírio Libanês, comentou a situação alarmante que São Paulo enfrenta em relação ao vírus da dengue. A capital do estado registrou o primeiro óbito pelo vírus no ano de 2025, sendo vitimada uma menina de 11 anos.



Mirian ressalta a importância da vacinação para a faixa de idade da vítima. “Quando o programa nacional de imunizações, diante da quantidade de vacinas, que é limitado, escolhe um público alvo, a gente sabe que esse público alvo vai se beneficiar mais com essa vacina. As crianças de 10 a 14 anos, desde o ano passado, podem procurar o serviço de saúde nos municípios que foram elencados, que são os municípios mais afetados pela dengue, elas têm o direito de receber a vacina. Infelizmente, menos da metade das crianças que têm direito de receber a vacina gratuitamente, uma vacina que é super eficaz, e é bastante segura, foram procurar a vacinação.”