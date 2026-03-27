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Michelle Bolsonaro fala sobre alta do ex-presidente

Bolsonaro foi autorizado a cumprir prisão domiciliar humanitária de 90 dias

Hora News|Do R7

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro conversou com a imprensa nesta sexta-feira (27) após a alta hospitalar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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