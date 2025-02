Ministra da Saúde fala sobre combate à dengue durante anúncio de acordo para vacinas

Durante evento no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta terça-feira (25), o Governo Federal anunciou um acordo para a produção de vacinas, medicamentos e outros insumos. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, iniciou o discurso dando foco ao combate à dengue . “Hoje, nesses dois meses do ano de 2025, nós temos o registro de 401 mil casos prováveis [de dengue]. Isso significa três vezes menos casos do que ano passado. O presidente Lula anunciou que lançou o Plano de Enfrentamento à Dengue. Nós podemos dizer que tivemos resultados muito importantes com essa medida, ainda que a dengue continue a ser um dos grandes desafios.”



A ministra ressaltou que a doença passa por um momento de redução em quase todo o país, com exceção de alguns estados. “Onde ela [redução] não está acontecendo hoje? No estado do Acre, que a população é uma população comparativamente pequena, e em São Paulo . São Paulo, hoje, está com 232.543 casos, ou seja, mais da metade dos casos do Brasil.”



Nísia ainda anunciou que o Governo Federal alinhou uma parceria com o Instituto Butantan para a produção de vacinas contra a doença . “Para responder a essa emergência, dengue tinha que ser uma prioridade para vacinas, testes, tudo necessário para controlar. Nesse caso, a vacina para a dengue, que nós anunciamos hoje — ainda é uma candidata, porque tem que passar pela Anvisa — é a vacina do Instituto Butantan. Essa é uma parceria público-público, entre o Butantan e o Governo Federal através do Ministério da Saúde. Para viabilizar a produção, será necessária a contratação de um laboratório que permita a produção em escala.”