Ministra do Interior do Chile renuncia a cargo para concorrer à presidência

A ministra do Interior do Chile , Carolina Tohá, renunciou ao cargo nesta terça-feira (4) para concorrer à presidência nas eleições que ocorrem em novembro no país. Uma pesquisa de opinião recente mostrou a ex-ministra em sexto lugar na corrida presidencial, com 3% das intenções de voto.



A favorita para assumir o cargo é a conservadora Evelyn Matthei, prefeita da comuna de Providencia, na capital Santiago. O atual líder, Gabriel Boric , que derrotou um candidato de direita para se tornar o presidente mais jovem do Chile, não pode concorrer porque a constituição do país impede a reeleição.