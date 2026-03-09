Logo R7.com
Mojtaba Khamenei é nomeado como novo líder supremo do Irã

Ele é filho do último aiatolá; Donald Trump disse não estar feliz com a escolha

Hora News|Do R7

No Irã, o líder supremo tem o poder político e religioso e está acima do presidente do país. Como uma decisão unânime, Mojtaba Khamenei, o filho do antigo aiatolá Ali Kamenei, foi escolhido.

