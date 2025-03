Motorista de aplicativo sofre sequestro-relâmpago em Santo André (SP)

Um motorista de aplicativo sofreu um sequestro-relâmpago em Santo André , no ABC Paulista, neste domingo (16). A vítima estava deixando passageiros, quando foi abordada por três homens armados que anunciaram o assalto. Os suspeitos levaram o motorista para uma região de mata, onde o obrigaram a realizar diversas transações bancárias.



A polícia foi acionada pelas testemunhas, os passageiros que viram o momento do sequestro . Uma perseguição começou, os assaltantes abandonaram a vítima no carro e fugiram a pé — logo depois, roubaram outro veículo, mas foram alcançados e presos. O material roubado foi devolvido e o motorista não ficou ferido.