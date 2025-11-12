Motorista é obrigadado a deixar carreta atravessada na pista de rodovia após ameaça de bomba

Uma carreta interditou o Rodoanel, próximo à Itapecerica da Serra, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (12). O motorista foi obrigado a deixar a carreta atravessada na pista após a ameaça de bomba.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!