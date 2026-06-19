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Mulher joga pedras em lojas e carros em Goiânia

Moradores e comerciantes relatam transtornos no setor oeste

Hora News|Do R7

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Uma mulher tem sido flagrada quebrando vidros de carros e vidraças em um bairro de Goiânia.

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