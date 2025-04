Mulher tem pescoço cortado por linha de pesca durante passeio de moto aquática no Espírito Santo

Enquanto navegava com o marido em uma moto aquática por um canal no mar de Vitória (ES) , no último fim de semana, a produtora rural Rejane Lacerda foi surpreendida por uma linha de pesca esticada no trajeto. O acidente causou um ferimento grave em seu pescoço, além de um corte no dedo. Segundo ela, episódios como esse são frequentes na região — o próprio companheiro da vítima já passou por situação semelhante.



“Não foi a primeira vez e vai acontecer mais vezes, se não tiver uma sinalização ali que não pode (pescar) ou uma fiscalização”, alerta Rejane, que procurou a Capitania dos Portos em busca de respostas, mas o responsável pela linha não foi identificado.



Segundo Alexandre Ramalho, secretário municipal de Meio Ambiente, a pesca com vara e molinete é permitida na região — apenas a pesca predatória é proibida. A prefeitura informou que realiza fiscalizações frequentes para coibir práticas ilegais.