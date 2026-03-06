Logo R7.com
Mulheres gastam mil horas por ano em trabalho doméstico

Número representa 9,6 horas semanais a mais do que o registrado entre homens

Hora News|Do R7

Um estudo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) revela que as mulheres trabalham mais de mil horas por ano em atividades domésticas não remuneradas, 9,6 horas semanais a mais que os homens.

