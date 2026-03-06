Mulheres gastam mil horas por ano em trabalho doméstico
Número representa 9,6 horas semanais a mais do que o registrado entre homens
Um estudo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) revela que as mulheres trabalham mais de mil horas por ano em atividades domésticas não remuneradas, 9,6 horas semanais a mais que os homens.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Veja imagens da transferência de Daniel Vorcaro para a Papuda
Banqueiro foi preso novamente após suspeitas de ameaças e lavagem de dinheiro
Polícia reforça segurança para chegada de Daniel Vorcaro
Banqueiro passou por exame de corpo de delito antes de ser levado ao presídio
Vorcaro é levado ao IML para exame antes de seguir para a Papuda
Banqueiro foi transferido para presídio federal após pedido da PF
Câncer de mama é a segunda maior causa de mortes no mundo
Até 2050, mais de 30 milhões de pessoas podem ser afetadas pela doença
Brasileira relata medo após ação de Israel no Líbano
Exército israelense atacou infraestruturas do Hezbollah em Beirute
Áreas urbanas localizadas em regiões de risco triplicam
De acordo com MapBiomas, taxa é superior à urbanização registrada no mesmo período
Preço do barril de petróleo subiu 11,5% desde ataque ao Irã
Fechamento do estreito de Ormuz deve manter alta até liberação da região
Preço do barril de petróleo subiu 11,5% desde ataque ao Irã
Fechamento do estreito de Ormuz deve manter alta até liberação da região
Taxa de desemprego na zona do euro cai a 6,1% em janeiro
Resultado veio abaixo do esperado pelo mercado, com 184 mil a menos que dezembro
Entenda como a guerra impacta a economia no mundo
Conflito no Oriente Médio entra no quinto dia; mais de mil civis iranianos morreram
Porta-voz do Exército israelense relata situação da guerra
Mísseis foram interceptados na manhã desta quarta (4) no céu de Israel
IBGE: economia brasileira cresce 2,3% no acumulado de 2025
Resultado representa o quinto ano seguido de crescimento do PIB nacional
Trump diz que vai cortar relações comerciais com a Espanha
País europeu negou uso de bases militares pelos americanos durante ação no Irã
Dólar sobe novamente e chega a atingir R$ 5,30 nesta terça (3)
Preço do petróleo bateu US$ 85 após fechamento do Estreito de Ormuz