Mulheres gastam mil horas por ano em trabalho doméstico

Um estudo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) revela que as mulheres trabalham mais de mil horas por ano em atividades domésticas não remuneradas, 9,6 horas semanais a mais que os homens.



