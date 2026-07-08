'Não podemos deixar que esses lunáticos tenham armas nucleares', declara Trump sobre Irã

Na coletiva de imprensa realizada após a cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), ocorrida nesta quarta-feira (8), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu perguntas sobre o futuro do conflito no Irã.



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