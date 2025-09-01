'Nebulosa da borboleta': formação rara de poeira cósmica é registrada pela primeira vez

Cientistas registraram pela primeira vez uma formação rara de poeira cósmica, na chamada nebulosa da borboleta, localizada a 3,4 mil anos-luz da Terra.



A imagens que capturaram o momento foram registradas por meio do telescópio espacial James Webb, da NASA , mostrando diversas partículas semelhantes a pequenas pedras preciosas se esgueirando entre si, gerando o fenômeno galáctico. A poeira cósmica é um ingrediente fundamental na formação de planetas.