'Nebulosa da borboleta': formação rara de poeira cósmica é registrada pela primeira vez

Imagens inéditas foram feitas pelo telescópio James Webb a 3.400 anos-luz da Terra; confira

Hora News|Do R7

Cientistas registraram pela primeira vez uma formação rara de poeira cósmica, na chamada nebulosa da borboleta, localizada a 3,4 mil anos-luz da Terra.

A imagens que capturaram o momento foram registradas por meio do telescópio espacial James Webb, da NASA, mostrando diversas partículas semelhantes a pequenas pedras preciosas se esgueirando entre si, gerando o fenômeno galáctico. A poeira cósmica é um ingrediente fundamental na formação de planetas.

