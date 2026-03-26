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Nicolás Maduro passa por nova audiência dos EUA

Ele está preso há três meses e responde por narcoterrorismo, conspiração e posse de armas

Hora News|Do R7

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O consultor de risco político e relações internacionais Marcelo Suano fez uma análise aprofundada do julgamento de Nicolás Maduro, que continuou em Nova York, Estados Unidos, nesta quinta (26).

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