Lula lança Plano Safra 2025 para médios e grandes produtores

Lula lança Plano Safra para grandes produtores

Em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou o Plano Safra 2025, que destina R$ 516 bilhões para médios e grandes produtores rurais. Este valor representa um aumento de 1,5% em relação ao ano anterior.

Detalhes sobre as taxas de juros serão anunciados durante uma cerimônia no Palácio do Planalto. Na segunda-feira, também foi anunciado o Plano Safra da Agricultura Familiar, com a liberação de R$ 89 bilhões em crédito.

Assista ao vídeo - Lula lança Plano Safra para grandes produtores

