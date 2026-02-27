Novo reality show da RECORD NEWS terá jurado criado por IA

A RECORD NEWS anunciou o lançamento do Elevator Pitch Brasil, um novo reality show focado em negócios e empreendedorismo, com a presença inédita de um investidor criado por inteligência artificial. O programa estreia em julho com uma competição acirrada por prêmios entre participantes que buscam financiar suas ideias inovadoras.



