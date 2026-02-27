Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Novo reality show da RECORD NEWS terá jurado criado por IA

'Elevator Pitch Brasil' traz competição sobre empreendedorismo a partir de julho

Hora News|Do R7

  • Google News

A RECORD NEWS anunciou o lançamento do Elevator Pitch Brasil, um novo reality show focado em negócios e empreendedorismo, com a presença inédita de um investidor criado por inteligência artificial. O programa estreia em julho com uma competição acirrada por prêmios entre participantes que buscam financiar suas ideias inovadoras.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Empreendedorismo
  • Inteligência artificial
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.