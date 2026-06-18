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Ondas de calor estão associadas a 120 mil mortes no Brasil

Estudo da Fiocruz e UFBA reúne dados das duas últimas décadas

Hora News|Do R7

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Calor extremo afeta saúde pública, com idosos sendo os mais vulneráveis. Especialista comenta sobre como se proteger dos efeitos.

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