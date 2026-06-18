Ondas de calor estão associadas a 120 mil mortes no Brasil
Estudo da Fiocruz e UFBA reúne dados das duas últimas décadas
Calor extremo afeta saúde pública, com idosos sendo os mais vulneráveis. Especialista comenta sobre como se proteger dos efeitos.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Caminhão é atingido por trem e motorista morre no local
Concessionária da ferrovia informou que trecho é sinalizado e maquinista usou buzina de alerta
Avião militar da Marinha cai durante treinamento nos Estados Unidos e piloto sai ileso
Piloto conseguiu se ejetar em segurança antes da queda; aeronave explodiu
Tornado destrói parte de bairro no estado de Illinois, nos EUA
Idoso foi resgatado sob os escombros de uma casa graças à ajuda de um caçador de tempestades e de policiais
Inmet alerta para tempestades no Sul e Centro-Oeste
Há possibilidade de granizo e riscos de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos
Flagrante impressionante: míssil atinge área residencial no sudeste da Ucrânia
Duas pessoas morreram e 23 ficaram feridas em Zaporizhzhia
Mulher entra em trabalho de parto durante visita em penitenciária de MS; veja
Policiais penais agiram rápido para auxiliar no nascimento; segundo a administração do presídio, mãe e bebê passam bem
Fogo destrói casa de repouso e deixa mortos em país do Sul da Ásia
Segundo a polícia, local não tinha autorização para funcionar; dono foi preso
Homem é atropelado por lancha em rua de Macapá; veja o momento
Embarcação se solta de caminhonete e invade a calçada, atingindo pedestre e um estacionamento
Autoridades falam após reunião sobre tarifaço dos EUA
Governo americano concluiu uma investigação sobre as práticas comerciais brasileiras
Lula fala sobre relação com os Estados Unidos durante evento em Goiás
Governo americano anunciou uma possível taxa extra de 25% sobre produtos brasileiros
Caso suspeito de ebola em São Paulo é descartado após exames
Paciente é nascido na República Democrática do Congo e teve passagem recente pelo país
Pescadores são resgatados por surfista em Peruíbe (SP)
Homens caíram longe da embarcação depois de uma forte onda
Homens são atingidos por teto de casa na Índia
Vítimas denunciam possíveis falhas na construção; um dos moradores teve ferimentos graves
Lula anuncia investimentos da Petrobras
Recursos de R$ 72,5 bilhões devem gerar 28 mil empregos diretos e indiretos