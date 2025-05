Organização Pan-Americana da Saúde faz novo alerta para aumento de casos de febre amarela

Nesta quinta-feira (29), a OPAS/OMS (Organização Pan-Americana da Saúde) emitiu um novo alerta sobre casos de febre amarela nas Américas. O risco para a saúde pública continua alto devido às ocorrências em países endêmicos.



Em relação ao ano passado, houve um aumento de 8 vezes no número de registros da doença nos primeiros cinco meses do ano — em 2025, são 221 casos e 89 mortes, enquanto em 2024 foram registrados 61 ocorrências e 30 óbitos.



O Brasil é o país da região com maior número de casos e vítimas — 110 e 44, respectivamente. A OPAS/OMS alerta para o aumento da doença em áreas de maior concentração urbana, como o estado de São Paulo . A alta é atribuída à queda na vacinação.