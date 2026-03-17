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Países asiáticos buscam soluções para controlar crise de abastecimento energético

Japão considera retomar produção de energia nuclear no país; guerra no Oriente Médio fez preço dos combustíveis disparar

Hora News|Do R7

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O aumento das tensões no Irã está afetando o fornecimento de energia em países da Ásia. No Japão, o debate sobre o uso da energia nuclear retorna 15 anos após o desastre de Fukushima. Medidas visam assegurar o equilíbrio econômico da região em meio à instabilidade no Oriente Médio.




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